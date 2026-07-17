Брянской области списана задолженность по бюджетным кредитам

2026, 17 июля 12:55

Брянской области списана задолженность по бюджетным кредитам 5 млрд 864 млн рублей. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук.

По поручению Президента России Владимира Путина Брянской области списана задолженность по бюджетным кредитам на 5 млрд 864 млн рублей. Это связано с расходами из региональной казны на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Государственный долг Брянской обалсти сократился с 13,5 млрд до 7,6 млрд рублей.

Кроме того, Президент РФ перенёс сроки уплаты задолженности по бюджетным кредитам на 2030 год. Для Брянской области они составляют 539 млн рублей.

Освободившиеся средства направят на социальные выплаты, обеспечение безопасности и развитие инфраструктуры.