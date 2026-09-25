Врио губернатора Брянской области встретился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей

2026, 25 сентября 09:04

Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Сергеем Мытенковым. Они обсудили развитие потенциала региона, участие предприятий в госпрограммах и использование механизмов Фонда развития промышленности.

Также речь шла о работе Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей. Она существует уже 35 лет. Ассоциация направлена согласование интересов бизнеса и власти, поддержку предпринимательских инициатив.

«Благодаря участию в федеральных проектах и диалогу на уровне РСПП, Брянская областная ассоциация имеет возможность транслировать региональные предложения на федеральный уровень, перенимать лучшие практики и участвовать в формировании благоприятного делового климата», – отметил Егор Ковальчук.