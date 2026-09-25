Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

Врио губернатора Брянской области встретился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей

2026, 25 сентября 09:04
Врио губернатора Брянской области встретился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей
Источник фото

Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Сергеем Мытенковым. Они обсудили развитие потенциала региона, участие предприятий в госпрограммах и использование механизмов Фонда развития промышленности.

Также речь шла о работе Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей. Она существует уже 35 лет. Ассоциация направлена согласование интересов бизнеса и власти, поддержку предпринимательских инициатив.

«Благодаря участию в федеральных проектах и диалогу на уровне РСПП, Брянская областная ассоциация имеет возможность транслировать региональные предложения на федеральный уровень, перенимать лучшие практики и участвовать в формировании благоприятного делового климата», – отметил Егор Ковальчук.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Директора УК в Клинцовском районе оштрафовали за сломанный прибор учёта
24 сентября 16:32
Директора УК в Клинцовском районе оштрафовали за сломанный прибор учёта
На двух переездах в Брянской области ограничат движение автомобилей из-за ремонта
24 сентября 15:35
На двух переездах в Брянской области ограничат движение автомобилей из-за ремонта
Три поезда и девять электричек в Брянской области задержались из-за ветра
24 сентября 14:51
Три поезда и девять электричек в Брянской области задержались из-за ветра

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16604) брянск (7240) ДТП (2878) ГИБДД (2446) прокуратура (2194) уголовное дело (2140) Александр Богомаз (1998) суд (1812) авария (1734) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1154)