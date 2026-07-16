Врио губернатора Брянской области встретился с вице-президентом Среднерусского банка Сбербанка

2026, 16 июля 10:16

Врио губернатора Брянской области обсудил инвестиционные проекты с вице-президентом Среднерусского банка Сбербанка. Об этом Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с вице-президентом — председателем Среднерусского банка Сбербанка Евгением Титовым. Они обсудили участие в приоритетных инвестиционных проектах и развитие инфраструктуры. Также речь шла о поддержке социальных проектов и повышения доступности современных технологий для жителей.

«Ещё одна задача сегодняшнего дня — совместная работа по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных в здравоохранении, образовании, транспорте и государственном управлении», – подчеркнул Егор Ковальчук.