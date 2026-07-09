Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отметил юбилей

2026, 09 июля 14:45
Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отметил юбилей
Источник фото

Футбольному клубу «Динамо-Брянск»исполнилось 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

9 июля футбольному клубу «Динамо-Брянск» исполнилось 95 лет. За этом время воспитала ни одно поколение профессиональных спортсменов. Юные динамовцы равняются на легенды брянского футбола  – Владимира Фроленкова, Александра Фомичёва, Руслана Усикова, Дмитрия Ларина, Евгения Шелютова. А в настоящее время под руководством тренера Андрея Канчельскиса брянское «Динамо» демонстрирует уверенную игру и настоящий характер.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил признательность динамовцам.

«Впереди у клуба много ярких матчей и побед!» – написал глава региона в своих соцсетях.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Обокравшая брянского пенсионера лжесоцработница получила срок
09 июля 16:41
Обокравшая брянского пенсионера лжесоцработница получила срок
По горячим следам стражи порядка раскрыли кражу автомобиля в Брянске
09 июля 16:39
По горячим следам стражи порядка раскрыли кражу автомобиля в Брянске
Брянские пары заключили брак на всероссийском свадебном фестивале
09 июля 16:24
Брянские пары заключили брак на всероссийском свадебном фестивале

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15784) брянск (7040) ДТП (2798) ГИБДД (2367) прокуратура (2139) уголовное дело (2082) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1685) мчс (1559) коронавирус (1272) дороги (1107)