Футбольный клуб «Динамо-Брянск» отметил юбилей

2026, 09 июля 14:45

Футбольному клубу «Динамо-Брянск»исполнилось 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

9 июля футбольному клубу «Динамо-Брянск» исполнилось 95 лет. За этом время воспитала ни одно поколение профессиональных спортсменов. Юные динамовцы равняются на легенды брянского футбола – Владимира Фроленкова, Александра Фомичёва, Руслана Усикова, Дмитрия Ларина, Евгения Шелютова. А в настоящее время под руководством тренера Андрея Канчельскиса брянское «Динамо» демонстрирует уверенную игру и настоящий характер.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил признательность динамовцам.

«Впереди у клуба много ярких матчей и побед!» – написал глава региона в своих соцсетях.