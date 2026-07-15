350 заражённых златкой ясеней срубили в Брянске

2026, 15 июля 17:36

350 заражённых златкой ясеней срубили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается масштабная кампания по борьбе с вредителем — изумрудной златкой. Специалисты регулярно проводят санитарную рубку деревьев, поражённых вредителем.

На территории археологического памятника «Чашин курган» планируется спилить 35 больных ясеней. На проведение работ из городского бюджета выделено 1,2 миллиона рублей.

Недавно в сквере Металлургов специалисты удалили 34 дерева. У дома №35 по улице Ульянова вырублено ещё 23 ясеня.

Всего в областном центре уже ликвидировать 350 больных и погибших ясеней. Вместо утраченных насаждений городские службы планируют высадить клёны и липы. Новые деревья появятся на улицах Степная, Ульянова, Красноармейская, Клары Цеткин, Красный Маяк и Калинина.

Эффективных методов лечения заражённого дерева не существует. Единственный способ остановить распространение вредителя — спил и обязательная утилизация древесины. При этом число поражённых ясеней в Брянске уже перевалило за тысячу. Удалить все больные ясени сразу невозможно. Утилизацию спиленной древесины производят на площадке на окраине Большого Полпино в отдалении от жилых построек.