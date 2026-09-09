Врио губернатора встретился с руководителями брянских предприятий

2026, 09 сентября 13:17

Врио губернатора провёл встречу с руководителями брянских предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса. Об этом Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провёл рабочую встречу с руководителями предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса региона. Речь шла о ключевых направлениях развития промышленного сектора и инструментах поддержки.

«Сейчас очень важно оперативно реагировать на вызовы новой экономической реальности. Нужно максимально использовать все возможности, задействовать резервы. Основная задача — создавать высокотехнологичные производства с высоким уровнем производительности труда и высокой добавленной стоимостью. Это выгодно и для государства, когда идет поступление налоговых отчислений в бюджет и реализация социальных программ, и для самих предприятий как источник средств для развития», – отметил Егор Ковальчук.

Также на совещании обсудили важность формирования кооперационных связей с ближним зарубежьем и с другими регионами Российской Федерации.

Кроме того, в Брянской области планируют запустить цифровую платформу по взаимодействию предприятий промышленного сектора.Они работают во многих крупных промышленных регионах.