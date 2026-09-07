Стена по пути на Покровскую гору в Брянске украсили граффити

2026, 07 сентября 10:10

Стена по пути на Покровскую гору в Брянске украсили граффити. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске прошёл конкурс граффити «Единство в красках», посвящённый Году единства народов России. Мероприятие организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства городской администрации. Участниками стали воспитанники детских школ искусств и профессиональные художники.

В минувшие выходные утверждённые эскизы перенесли на стену по пути на Покровскую гору. Чтобы рисунки стали единым целым, дизайнеры объединили их оригинальным орнаментом.

«Приятно видеть так много молодых людей. Мы понимаем, это перспективное поколение, которое будет вслед за нами делать красоту. У меня сегодня здесь представлена работа «Хлеб-соль», рисунок привязан к теме казачества, чтобы в искусстве отобразить традиции брянских казаков. Есть ещё работа Святослава Короткого — на ней кубаночка и шашка», — поделился впечатлениями художник Виталий Короткий.