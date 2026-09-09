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Происшествия

За хищение товаров с маркетплейсов брянец получил условный срок

2026, 09 сентября 12:25
За хищение товаров с маркетплейсов брянец получил условный срок
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За хищение товаров с маркетплейсов брянец получил условный срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о  краже. На скамье подсудимых оказался 22-летний житель областного центра. 

С декабря 2025 года по январь 2026 года мужчина работал в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. Он оформлял на имя знакомых доставку с оплатой после получения. Когда товары поступали, фигурант с соучастником делали отметки о возврате. Но вещи обратно они не отправляли обратно, а забирали себе. Сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей.

Суд назначил виновному условное лишение свободы с испытательным сроком, а также взыскал более 800 тысяч рублей.

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