Выручка брянского общественного транспорта выросла на 328%

Владельцы маршруток установили терминалы для оплаты проезда.

Комитета областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике обсудил итоги проверок общественного транспорта. В частности, надзорные органы проверяли наличие терминалов для оплаты проезда. Особое внимание уделяли маршруткам, где часто билеты пассажирам не выдают.

Так, в регионе перевозки осуществляют шесть организаций и 25 индивидуальных предпринимателей. И все они установили в машинах терминалы. В связи с этим выручка в 2021 году выросла на 95,2 миллиона рублей (328,7%).