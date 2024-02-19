Замминистра торговли оценил модели тепловозов брянского завода на ВДНХ
Замминистра торговли оценил модели тепловозов Брянского машиностроительного завода на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл День промышленности. На стенде Брянской области Брянский машиностроительный завод представил макеты серийных и новых моделей тепловозов. Экспозицию посетил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. Специалисты БМЗ и ТМХ-Инжиниринг рассказали ему об особенностях техники и перспективных разработках.