Более 120 брянцев посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Более 120 брянцев посетили выставку Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На ВДНХ в Москве работает Международная выставка-форум «Россия». Меньше чем за месяц её посетили более 120 жителей Брянской области. В их числе и активных участники олимпиад и соревнований, а также дети из семей участников спецоперации.

Поездку на поезде до Москвы и обратно для детей оплачивает областной бюджет. В столице ребят встречает автобус. Детей сопровождают двое взрослых и сотрудник полиции, а на выставке с ними работает экскурсовод.