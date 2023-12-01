Более 120 брянцев посетили выставку «Россия» на ВДНХ
Более 120 брянцев посетили выставку Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На ВДНХ в Москве работает Международная выставка-форум «Россия». Меньше чем за месяц её посетили более 120 жителей Брянской области. В их числе и активных участники олимпиад и соревнований, а также дети из семей участников спецоперации.
Поездку на поезде до Москвы и обратно для детей оплачивает областной бюджет. В столице ребят встречает автобус. Детей сопровождают двое взрослых и сотрудник полиции, а на выставке с ними работает экскурсовод.
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