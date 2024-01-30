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Брянский губернатор обсудил сотрудничество с директором «БМЗ»

2024, 30 января 18:30 Экономика
Брянский губернатор обсудил сотрудничество с директором «БМЗ»
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Губернатор Брянской области обсудил сотрудничество с гендиректором «БМЗ». Об этом Александр Богомаз сообщил в своём телеграм-канале. 

Губернатор Брянской области встретился с генеральным директором Брянского машиностроительного завода Вадимом Яковлевым. Они обсудили перспективы работы предприятия. 

«Это флагман российского машиностроения, который за последние годы сделал еще один мощный рывок вперед. По объему реализации продукции БМЗ перешагнул рубеж в 60 млрд рублей, с 2015 года производство увеличилось в 4,5 раза», – подчеркнул Александр Богомаз. 

БМЗ единственный в стране производит магистральные грузовые тепловозы. Предприятие производит 300 секций магистральных тепловозов и 240 маневровых тепловозов в год. 

«Поставленные задачи  выполняются, но ставятся и новые глобальные цели, развиваются новые направления. Главное —  у завода хорошие перспективы, а работающее производство — это вклад в общую копилку достижений брянской промышленности и в экономику области», – добавил Александр Богомаз.

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