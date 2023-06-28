Брянские паралимпийцы завоевали четыре медали в Минске

Брянские паралимпийцы завоевали четыре серебряные медали на чемпионате в Минске. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошёл в Минске.

В сборную России вошли четыре спортсмена из Брянской области. В толкании ядра в разных классах серебряные награды завоевали Светлана Кривенок, Вячеслав Калеев и Алан Кокойты. Также вторую ступень пьедестала почета занял брянец Артём Калашян в беге на 100 метров.