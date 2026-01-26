20 человек побывали в вытрезвителе Брянска в новогодние праздники

20 человек побывали в вытрезвителе Брянска в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В новогодние каникулы работу не прекращал Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении города Брянска. Он расположен в Володарском районе на улице 11 лет Октября.

За новогодние праздники помощь в вытрезвители получили 15 мужчин и пять женщин. А в январе в Центр обратились 59 человек.

В 2025 году всего вытрезвителе побывали 473 мужчин и 118 женщин. Привозят в Центр только добровольно. Помощь оказывают бесплатно и анонимно.