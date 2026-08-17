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Житель Почепа лишился иномарки за пьяное вождение

2026, 17 августа 11:33
Житель Почепа лишился иномарки за пьяное вождение
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Житель Почепа лишился иномарки за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Почепский районный суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушал житель Почепа. 

Днём 4 мая в селе Доманичи фигуранта за рулём автомобиля Renault Duster остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Иномарку конфисковали в доход государства.

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