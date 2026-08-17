Житель Почепа лишился иномарки за пьяное вождение

2026, 17 августа 11:33

Житель Почепа лишился иномарки за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Почепский районный суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушал житель Почепа.

Днём 4 мая в селе Доманичи фигуранта за рулём автомобиля Renault Duster остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Иномарку конфисковали в доход государства.