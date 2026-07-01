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Здоровье

Более 1300 человек уже получили новые значки Красного Креста

2026, 01 июля 12:08
Более 1300 человек уже получили новые значки Красного Креста
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С апреля 2025 года, когда Российский Красный Крест запустил обновлённую донорскую программу, памятные знаки «За регулярное донорство» получили свыше 1 300 человек.

Главное новшество — отмена жёстких календарных ограничений. Раньше доноры были привязаны к концу года и вынуждены подстраивать свой график под отчётный период. Ещё одно важное решение — унификация правил учёта донаций для мужчин и женщин.

Система осталась ступенчатой: первый значок дают за 8 пожертвований, дальше — за 10, 15 и 20, но каждый следующий уровень доступен только при наличии наличия значка. Для тех, кто дает компоненты крови, осуществляется пересчёт — две такие донации одной равной донации цельной крови. Нагрудный знак имени Н.И. Пирогова получают за 53 донации цельной крови или их эквивалента.

По данным организации, в прошлом году в донорских акциях и просветительских мероприятиях Красного Креста приняли участие более 250 тысяч человек, совершенных свыше 70 тысяч пожертвований, собранных около 38 тысяч литров крови.

«Обновлённое Положение о памятных значках — это шаг к тому, чтобы сделать программу понятнее и доступнее для широкого круга граждан. Мы постоянно ведем работу над развитием института добровольного безвозмездного донорства в Брянской области», — прокомментировал сайту КП-Брняск Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста.

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