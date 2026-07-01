Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянская прокуратура требует взыскать с подрядчика проценты за незаконный аванс

2026, 01 июля 10:35
Брянская прокуратура требует взыскать с подрядчика проценты за незаконный аванс
Источник фото

Брянская прокуратура требует взыскать с подрядчика проценты за незаконный аванс. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Брянской области выявили нарушения законодательства

о контрактной системе. В декабре 2023 года администрация Стародубского района и подрядная организация заключили муниципальный контракт на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Стародубе. Также они подписали соглашение об авансировании в размере более 30% от цены договора. При этом были законного оснований для этого не было.  

Сотрудники надзорного ведомства установили, что заключение соглашения повлекло нарушение прав других компаний, которые могли бы принять участие в торгах при первоначальном указании заказчиком условия об авансировании.

Прокуратура области направила иск в Арбитражный суд о признании дополнительного соглашения недействительным, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на более чем 6,7 млн рублей.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Горючий спрос: что на самом деле творится с бензином в Брянске
01 июля 14:26
Горючий спрос: что на самом деле творится с бензином в Брянске
Улицу Ростовскую в Брянске отремонтируют по нацпроекту
01 июля 14:25
Улицу Ростовскую в Брянске отремонтируют по нацпроекту
Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России
01 июля 13:31
Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15694) брянск (7024) ДТП (2789) ГИБДД (2355) прокуратура (2136) уголовное дело (2079) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1558) коронавирус (1272) дороги (1101)