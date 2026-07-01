Брянская прокуратура требует взыскать с подрядчика проценты за незаконный аванс

2026, 01 июля 10:35

Брянская прокуратура требует взыскать с подрядчика проценты за незаконный аванс. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Брянской области выявили нарушения законодательства

о контрактной системе. В декабре 2023 года администрация Стародубского района и подрядная организация заключили муниципальный контракт на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Стародубе. Также они подписали соглашение об авансировании в размере более 30% от цены договора. При этом были законного оснований для этого не было.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что заключение соглашения повлекло нарушение прав других компаний, которые могли бы принять участие в торгах при первоначальном указании заказчиком условия об авансировании.

Прокуратура области направила иск в Арбитражный суд о признании дополнительного соглашения недействительным, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на более чем 6,7 млн рублей.