Брянский суд отправил в колонию супругов за покушение на сбыт наркотиков

2026, 24 июня 17:39

Брянский суд отправил в колонию супругов из Подмосковья за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказались 51-летний житель Подмосковья и его 53-летняя жена.

Супруги в Московской области получили не менее 14,061 грамма наркотического вещества.Часть наркотиков они разложили в тайниках-закладках в Фокинском районе, а остальное хранили у себя дома.

Довести преступный умысел до конца они не смогли. 3 февраля супругов задержали полицейские. Наркотическое средство правоохранители изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил женщину к 10 годам в колонии общего режима, а её мужа — к девяти годам в колонии строгого режима. Их мобильные телефоны конфискованы и обращены в доход государства. Решение не вступило в законную силу.