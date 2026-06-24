Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянский суд отправил в колонию супругов за покушение на сбыт наркотиков

2026, 24 июня 17:39
Брянский суд отправил в колонию супругов за покушение на сбыт наркотиков
Источник фото

Брянский суд отправил в колонию супругов из Подмосковья за  покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказались  51-летний житель Подмосковья и его 53-летняя жена. 

Супруги в Московской области получили не менее 14,061 грамма наркотического вещества.Часть наркотиков они разложили в тайниках-закладках в Фокинском районе, а остальное хранили у себя дома.

Довести преступный умысел до конца они не смогли. 3 февраля супругов задержали полицейские. Наркотическое средство правоохранители изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил женщину к 10 годам в колонии общего режима, а её мужа — к девяти годам в колонии строгого режима. Их мобильные телефоны конфискованы и обращены в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский спикер посетил открытие военного комплекса «Багратион» в Белоруссии
24 июня 16:47
Брянский спикер посетил открытие военного комплекса «Багратион» в Белоруссии
Женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Брянске
24 июня 15:31
Женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Брянске
Брянские легкоатлеты завоевали две награды на всероссийских соревнованиях
24 июня 15:04
Брянские легкоатлеты завоевали две награды на всероссийских соревнованиях

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15615) брянск (7012) ДТП (2787) ГИБДД (2352) прокуратура (2128) уголовное дело (2074) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1095)