Прокуратура требует убрать свалку на улице Димитрова в Брянске

2026, 01 июля 11:35

Прокуратура требует убрать свалку на улице Димитрова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры Володарского района города Брянска выявили нарушения законодательства об обороте твердых коммунальных отходов. Около дома №80 на улице Димитрова неподалёку от образовательного учреждения проверяющие обнаружили свалку мусора. Также рядом расположены самовольно возведённые полуразрушенные деревянные постройки.

Надзорное ведомство ведомства внесло представление с требованием устранить нарушения.