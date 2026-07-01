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Прокуратура требует убрать свалку на улице Димитрова в Брянске

2026, 01 июля 11:35
Прокуратура требует убрать свалку на улице Димитрова в Брянске
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Прокуратура требует убрать свалку на улице Димитрова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Сотрудники прокуратуры Володарского района города Брянска выявили нарушения законодательства об обороте твердых коммунальных отходов. Около дома №80 на улице Димитрова неподалёку от образовательного учреждения проверяющие обнаружили свалку мусора. Также рядом расположены самовольно возведённые полуразрушенные деревянные постройки.

Надзорное ведомство ведомства внесло представление с требованием устранить нарушения.

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