Департамент здравоохранения Брянской области выиграл региональный конкурс «Эффективный госпаблик».
Накануне в Брянске прошёл областной форум «Фестиваль госпабликов». Он организован Центром управления регионом (ЦУР) и департаментом внутренней политики Брянской области.
В зале собрались специалисты, ответственные за ведение официальных страниц в социальных сетях представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций. Награды им вручали заместитель губернатора Виталий Свинцов, директор департамента внутренней политики Юлия Старовойтова и руководитель ЦУР Денис Путило.
В номинации «Органы исполнительной власти Брянской области» победу одержал Департамент здравоохранения Брянской области. Второе место досталось департаменту сельского хозяйства. Бронзовые награды разделили департамент культуры и Управление записи актов гражданского состояния региона.