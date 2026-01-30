Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Департамент здравоохранения Брянской области выиграл конкурс «Эффективный госпаблик»

2026, 30 января 14:19
Департамент здравоохранения Брянской области выиграл региональный конкурс «Эффективный госпаблик».

 

Накануне в Брянске прошёл областной форум «Фестиваль госпабликов». Он организован Центром управления регионом (ЦУР) и департаментом внутренней политики Брянской области. 

В зале собрались специалисты, ответственные за ведение официальных страниц в социальных сетях представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций. Награды им вручали заместитель губернатора Виталий Свинцов, директор департамента внутренней политики Юлия Старовойтова и руководитель ЦУР Денис Путило.

В номинации «Органы исполнительной власти Брянской области» победу одержал Департамент здравоохранения Брянской области. Второе место досталось департаменту сельского хозяйства. Бронзовые награды разделили департамент культуры и Управление записи актов гражданского состояния региона.

