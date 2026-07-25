Брянская семья победила во всероссийском конкурсе

2026, 25 июля 16:41

Брянская семья победила во всероссийском конкурсе в номинации «Семья защитника Отечества». Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года». За звание лучших боролись почти 12 тысяч семей со всей страны. Победу одержали 89 участников.

В номинации «Семья защитника Отечества» выиграла семья Поляковых из Дубровского района Брянской области.

Павел Поляков более десяти лет защищает Родину. Он награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. Марина Полякова тоже служила в воинской части. После выхода в отставку она стала работать с молодёжью в районной администрации и корреспондентом в газете.

Их девятилетний сын Андрей занимается футболом и мечтает стать профессиональным спортсменом. У него уже есть бронзовая и золотая медали ГТО. Такое в семье растёт трёхлетняя Алиса.

«Главная победа в жизни Поляковых — это крепкий тыл дома, семья, где любят и ждут», — подчеркнул Егор Ковальчук.