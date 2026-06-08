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Здоровье

Красный Крест открыл «Кабинеты долголетия» и запустил цифровую платформу помощи

2026, 08 июня 18:09
Красный Крест открыл «Кабинеты долголетия» и запустил цифровую платформу помощи
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Российский Красный Крест расширяет форматы социальной поддержки. В рамках новой медико-социальной программы для пожилых людей в стране открылись «Кабинеты долголетия» и «Школа здорового долголетия» — места, где можно получить консультацию и разобраться в вопросах здоровья без очередей и спешки.

Параллельно заработала цифровая платформа «Здесь помогают»: она соединяет тех, кто нуждается в поддержке, с теми, кто готов её оказать — быстро и без лишней бюрократии.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК, комментирует: «Системная поддержка реально меняет положение дел. Люди, которые ещё недавно были изолированы, сегодня получают доступ к медицинской помощи, современным сервисам и живому общению. Задача организации — обеспечивать эту работу институционально, на всех уровнях».

Служба милосердия РКК работает с 1960 года и сегодня действует по всей России.

Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социального работника. Редакция поздравляет всех, кто связал свою жизнь с этой важной профессией.

По материалам сайта КП-Брянск

 

 

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