Российский Красный Крест расширяет форматы социальной поддержки. В рамках новой медико-социальной программы для пожилых людей в стране открылись «Кабинеты долголетия» и «Школа здорового долголетия» — места, где можно получить консультацию и разобраться в вопросах здоровья без очередей и спешки.
Параллельно заработала цифровая платформа «Здесь помогают»: она соединяет тех, кто нуждается в поддержке, с теми, кто готов её оказать — быстро и без лишней бюрократии.
Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК, комментирует: «Системная поддержка реально меняет положение дел. Люди, которые ещё недавно были изолированы, сегодня получают доступ к медицинской помощи, современным сервисам и живому общению. Задача организации — обеспечивать эту работу институционально, на всех уровнях».
Служба милосердия РКК работает с 1960 года и сегодня действует по всей России.
Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социального работника. Редакция поздравляет всех, кто связал свою жизнь с этой важной профессией.
По материалам сайта КП-Брянск