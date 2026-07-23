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Криминал

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы

2026, 23 июля 08:44
Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы
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Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства города Клинцы выявили нарушение трудового законодательства. Проверяющие установили, что коммерческая организация с декабря 2023 года по июль 2024 года не выплачивала зарплату работнику, убирающему помещения и территорию предприятия в городе Москве. Сотрудник не получил свыше 300 тысяч рублей.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело.  Правоохранители проводят комплекс следственных и процессуальных действий.

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