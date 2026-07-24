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ЖКХ

Более трёх километров трассы отремонтировали в Севском районе по нацпроекту

2026, 24 июля 11:34
Более трёх километров трассы отремонтировали в Севском районе по нацпроекту
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Более трёх километров трассы отремонтировали в Севском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В Севском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи-Севск. 3,4 километра дороги привела в порядок подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой». 

Специалисты отремонтировали водопропускную трубу,  уложили новое асфальтобетонное покрытие и укреплены обочины. В завершении ремонта рабочие установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиков. Трассу обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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