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Двое мирных жителей ранены при атаках ВСУ за сутки

2026, 22 июля 13:24
Двое мирных жителей ранены при атаках ВСУ за сутки
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Двое мирных жителей ранены при атаках ВСУ за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.   

За минувшие сутки Брянская область вновь подвергалась атакам ВСУ. Военные обнаружили в небе над регионом 63 вражеских беспилотных летательных аппаратов  самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

В Климовском районе при нападении беспилотника осколочные ранения получил сотрудник охраны агрохолдинга «Мираторг». В Погарском районе был ранен ещё один мужчина. 

«На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьёзные повреждения получили несколько производственных корпусов, огонь охватил значительную площадь», – уточнил врио губернатора Егор Ковальчук.

22 июля в Климовском районе при разгрузке кормов беспилотник напал на кормовоз. Транспортное средство повреждено, но водитель не пострадал.

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