Жительницу Выгоничского района ждёт суд по обвинению в убийстве сожителя

2026, 21 июля 12:20

Жительницу Выгоничского района ждёт суд по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 55-летняя жительница Выгоничского района.

По версии правоохранителей, вечером 7 марта нетрезвая женщина находилась в доме своего сожителя по улице Садовой в поселке Алексеевский Выгоничского района. В ходе ссоры фигурантка ударила ножом мужчину в грудь. От полученного ранения потерпевший умер на месте происшествия.

Обвиняемая ждёт суда под стражей.