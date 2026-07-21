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Криминал

Жительницу Выгоничского района ждёт суд по обвинению в убийстве сожителя

2026, 21 июля 12:20
Жительницу Выгоничского района ждёт суд по обвинению в убийстве сожителя
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Жительницу Выгоничского района ждёт суд по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. Приговор выслушает 55-летняя жительница Выгоничского района.

По версии правоохранителей, вечером 7 марта нетрезвая женщина находилась в доме своего сожителя по улице Садовой в поселке Алексеевский Выгоничского района.  В ходе ссоры фигурантка ударила ножом мужчину в грудь. От полученного ранения потерпевший умер на месте происшествия.

Обвиняемая ждёт суда под стражей.

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