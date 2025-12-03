Кражу денег с подарочных сертификатов раскрыли брянские полицейские

2025, 03 декабря 09:23

Жительницу Клинцовского района, подозреваемую в краже денег с чужих подарочных сертификатов, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Клинцовского района. Ей подарили сертификаты на 7000 рублей для покупок на маркетплейсе. Но когда женщина попыталась их реализовать, выяснилось, что денег на них уже нет.

Полицейские установили, что потерпевшая выложила фотографии сертификатов с необходимыми для покупок данными на своей странице в социальной сети. Этим воспользовалась 31-летняя знакомая женщины. Она успела первой оплатить свои товары.

Ущерб фигурантка возместила. Ей предъявили обвинение в краже.