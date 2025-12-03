Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу денег с подарочных сертификатов раскрыли брянские полицейские

2025, 03 декабря 09:23
Кражу денег с подарочных сертификатов раскрыли брянские полицейские
Источник фото

Жительницу Клинцовского района, подозреваемую в краже денег с чужих подарочных сертификатов, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию обратилась 35-летняя жительница Клинцовского района. Ей подарили сертификаты на 7000 рублей для покупок на маркетплейсе. Но когда женщина попыталась их реализовать, выяснилось, что денег на них уже нет.

Полицейские установили, что потерпевшая выложила фотографии сертификатов с необходимыми для покупок данными на своей странице в социальной сети. Этим воспользовалась 31-летняя знакомая женщины. Она успела первой оплатить свои товары.

Ущерб фигурантка возместила. Ей предъявили обвинение в краже.

Метки: ,

Читайте также

Брянские стрелки завоевали 10 награда на межрегиональном турнире
02 декабря 18:42
Брянские стрелки завоевали 10 награда на межрегиональном турнире
Брянский губернатор встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора
02 декабря 17:33
Брянский губернатор встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора
Иностранца арестовали за нападение на полицейских в Почепском районе
02 декабря 16:38
Иностранца арестовали за нападение на полицейских в Почепском районе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13482) брянск (6665) ДТП (2616) ГИБДД (2139) прокуратура (1971) уголовное дело (1920) суд (1772) Александр Богомаз (1711) авария (1607) мчс (1421) коронавирус (1272) умвд (981)