Премию «Врач с большой буквы» вручили в Брянске

2025, 24 декабря 11:06

Премию «Врач с большой буквы» вручили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

19 декабря в Брянске прошла церемония награждения лауреатов VI национальной экспертной премии «Врач с большой буквы». Лучших врачей-терапевтов региона выбрала экспертная комиссия по результатам аудита качества медицинской помощи.

Лауреатами стали врач-терапевт Дятьковской больницы Анатолий Панчишин, участковый врач-терапевт Брянской городской поликлиники № 1 Юлия Приходько, врач-терапевт Новозыбковской ЦРБ Елена Дудченко, врач терапевтического отделения поликлиники Жуковской больницы Татьяна Сорокина и врач-терапевт Брянской горбольницы № 2 Светлана Колосова.

Лауреаты пройдёт очную стажировку в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени академика Е. И. Чазова. Они получат ценные знания от экспертов в области терапии, профилактической медицины, кардиологии, а также обменяются опытом с коллегами.

«Именно от врачей первичного звена зависит правильность и своевременность диагностики, постановка диагноза и подбор эффективной терапии, что во многом определяет благополучный исход лечения пациента. Стажировка лауреатов премии у ведущих профильных экспертов страны, обмен опытом и отработка новых навыков на практике на клинической базе федеральных центров — это значимая инвестиция в региональное здравоохранение», — отметила директор департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина.