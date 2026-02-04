Три трассы в Брянской области продолжат обновлять по нацпроекту в 2026 году

2026, 04 февраля 09:16

Три трассы в Брянской области продолжат обновлять по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошли три магистрали, работы на которых стартовали в прошлом году. Обновлять трассы продолжат весной.

Подрядная организация ООО «Брянскремавтодор» доделает девять километров дороги Сновское – Рогов – Вербовка в Новозыбковском городском округе. Подрядная организация ООО «АНИ» продолжит работы на трассе Брянск – Дятьково – граница Калужской области в Дятьковском районе. Там обновят 1,9 километров дороги.

А в Рогнединском районе подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» завершит ремонт 6,6 километров трассы Рогнедино – Осовик.