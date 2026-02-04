Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Три трассы в Брянской области продолжат обновлять по нацпроекту в 2026 году

2026, 04 февраля 09:16
Три трассы в Брянской области продолжат обновлять по нацпроекту в 2026 году
Источник фото

Три трассы в Брянской области продолжат обновлять по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошли три магистрали, работы на которых стартовали в прошлом году. Обновлять трассы продолжат весной.

Подрядная организация ООО «Брянскремавтодор» доделает девять километров дороги Сновское – Рогов – Вербовка в Новозыбковском городском округе. Подрядная организация ООО «АНИ» продолжит работы на трассе Брянск – Дятьково – граница Калужской области в Дятьковском районе. Там обновят 1,9 километров дороги.

А в Рогнединском районе подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» завершит ремонт 6,6 километров трассы  Рогнедино – Осовик.

Метки:

Читайте также

«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
04 февраля 17:43
«Школу приемных родителей» в Брянске прошли 80 человек в минувшем году
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
04 февраля 16:39
Брянские легкоатлеты завоевали три медали Кубка России
Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах
04 февраля 16:34
Дело о гибели человека на охоте рассмотрит суд в Клинцах

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14085) брянск (6776) ДТП (2668) ГИБДД (2193) прокуратура (2023) уголовное дело (1970) Александр Богомаз (1806) суд (1784) авария (1628) мчс (1483) коронавирус (1272) умвд (1024)