Брянцы завоевали награды на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту

2025, 02 декабря 11:38

Брянцы завоевали награды на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В конце ноября в городе Калуга прошли Кубок губернатора Калужской области по гиревому спорту и турнир «Путь к Олимпу». В соревнованиях приняли участие более 600 гиревиков из 26 регионов.

В весовой категории до 95 кг на Кубке губернатора бронзовым призёром стал воспитанник брянской спортшколы по борьбе Андрей Мухитов. 32-килограммовые гири он поднял 111 раз.

На соревнованиях «Путь к Олимпу» в весовой категории до 63 кг в толчке по длинному циклу первым стал спортсмен из Новозыбкова Денис Щербаков. Серебряную медаль в весовой категории до 73 кг завоевал его коллега по спортшколе Георгий Пихтарь.

В абсолютной весовой категории среди спортсменов 1986-2006 годов рождения серебряным призёром стал Александр Кузнецов из спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска.