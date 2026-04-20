Водитель «КАМАЗа» погиб на трассе в Брянском районе в субботу

2026, 20 апреля 10:12

Водитель «КАМАЗа» погиб на трассе в Брянском районе в субботу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 18 апреля на 1-м км автодороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск» в Брянском районе произошла авария. 38-летний водитель не справился с управлением грузового тягача «КАМАЗ» с полуприцепом. Фура съехала в кювет и врезалась в дерево)..

Водитель автомобиля умер на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.