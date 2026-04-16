2026, 16 апреля 17:32

Подростка за рулём мотоцикла задержали полицеские в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

15 апреля 2026 года в районе дома № 236 на улице Калинина в Советском районе Брянска сотрудники дорожно-патрульной службы остановили мотоцикл MotoLand без государственных регистрационных знаков. За рулём оказался 14-летний подросток. Права управления транспортными средствами у него не было.

Правоохранители вызвали родителей несовершеннолетнего. Они подтвердили, что разрешили сыну передвигаться на мотоцикле от дома до реки Десна.

Инспекторы составили на законного представителя административный материал. Транспортное средство отправили на специализированную стоянку.