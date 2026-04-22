Четыре медали в копилке брянских легкоатлетов на соревнованиях в Казани

2026, 22 апреля 16:38

Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Казани проходят всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В состязаниях участвуют юных спортсменов из образовательных учреждений страны.

В беге на дистанции 60 метров выступила воспитанница спортшколы имени Самотесова города Брянска. С результатом в 8,06 секунды девушка завоевала золотую медаль. На той же дистанции третьей стала брянская участница Анастасия Белобородова.

В эстафете 4 × 100 метров Елена Чуешкова, Дарина Львутина, Ксения Черкасова и Анастасия Белобородова завоевали «золото» турнира. А брянская спортшкола по лёгкой атлетике имени Самотесова заняла второе место в командном зачёте, набрав 1376 очков.