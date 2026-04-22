Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

2026, 22 апреля 16:38
Источник фото

Четыре медали в копилке брянских легкоатлетов на соревнованиях в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Казани проходят всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». В состязаниях участвуют юных спортсменов из образовательных учреждений страны. 

В беге на дистанции 60 метров выступила воспитанница спортшколы имени Самотесова города Брянска. С результатом в 8,06 секунды девушка завоевала золотую медаль.  На той же дистанции третьей стала брянская участница Анастасия Белобородова.

В эстафете 4 × 100 метров Елена Чуешкова, Дарина Львутина, Ксения Черкасова и Анастасия Белобородова завоевали «золото» турнира.  А брянская спортшкола по лёгкой атлетике имени Самотесова заняла второе место в командном зачёте, набрав 1376 очков.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14925) брянск (6917) ДТП (2728) ГИБДД (2273) прокуратура (2091) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1962) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1060)