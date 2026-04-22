Три машины сбили пешехода на брянской трассе накануне

2026, 22 апреля 17:29

Три машины насмерть сбили пешехода на трассе в Выгоничском районе накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла поздним вечером 21 апреля на 26-м км автодороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков» (граница с Республикой Беларусь) в Выгоничском районе. 30-летний водитель за рулём автомобиля Infiniti сбил 65-летнего пешехода. Мужчина находился на проезжей части в тёмной одежде без световозвращающих элементов. Когда пешеход упал на проезжую часть, на него наехали машины Hyundai и Toyota. Мужчина умер от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.