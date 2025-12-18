Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спорт

Брянец завоевал «бронзу» всероссийских соревнований «Рождественские старты»

2025, 18 декабря 11:38
Брянец завоевал «бронзу» всероссийских соревнований «Рождественские старты»
Брянец завоевал бронзовую медаль всероссийских соревнования МЧС России «Рождественские старты». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту МЧС России «Рождественские старты». Участие в турнире приняли более 250 юношей и девушек в составе 24 делегации. В рамках состязания спортсменам предстояло пройти полосу препятствий: подняться по штурмовой лестнице в окно второго или третьего этажа учебной башни.

Среди юношей 15-16 лет брянец Роман Елисеев занял третье место. Сборная региона вошла в десятку лучших.

