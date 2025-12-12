Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мемориальную доску в честь военного открыли в Стародубском казачьем кадетском корпусе

2025, 12 декабря 08:18
Мемориальную доску в честь военного открыли в Стародубском казачьем кадетском корпусе
Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли  в Стародубском казачьем кадетском корпусе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

9 декабря в Стародубском казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Тарасенко прошла церемония открытия мемориальной доски. В учебном заведении увековечили память выпускника Егора Рыженкова.

В мероприятии участвовали мама военного Оксана Ивановна, его сестра Марина и племянники, замгубернатора Брянской области Юрий Никифоров, представители общественности, казачества, духовенства, педагоги и кадеты. Участники митинга торжественно открыли мемориальную доску. Память военнослужащего почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы. 

24-летний Егор Рыженков после окончания Тюменского высшего военно-инженерного училища прибыл в зону специальной военной операции. Он был командиром инженерно-сапёрного взвода. Брянец погиб 16 мая. Он представлен к государственной награде посмертно.

