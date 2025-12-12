Улицу Калужскую обновили в Брянске по нацпроекту в 2025 году

2025, 12 декабря 13:42

Улицу Калужскую обновили в Брянске по нацпроекту в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году в Бежицком районе Брянска обновили улицу Калужскую. Специалисты обновили почти километр дороги на участках от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова и от улицы Ульянова до улицы Кромской.

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали старые и построили новые тротуары. Освещают улице новые фонари со светодиодными светильниками. В завершении работ подрядчик установил дорожные знаки и нанёс разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».