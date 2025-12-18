Двух подростков ждёт суд по обвинению в ложном сообщении об акте терроризма в Брянске

2025, 18 декабря 11:25

Двух подростков ждёт суд по обвинению в ложном сообщении об акте терроризма в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В преступлении обвинили 16-летнего жителя города Тюмени и 15-летнего жителя города Челябинска.

По предварительной версии правоохранителей, подростки из хулиганских побуждений решили совершить ложное сообщение о минировании административного здания в Советском районе города Брянска. В интернете они нашли сведения о жителе Брянской области для звонка от его имени. Вечером 16 сентября 2025 года подростки через компьютерную программу для интернет-звонков с номера из диапазона иностранных государств позвонили в дежурную часть УМВД России по Брянской области и оставили ложное сообщение о минировании здания.

Следователь провёл большой объем следственных и процессуальных действий на территории Брянской, Тюменской и Челябинской областей, чтобы доказать причастности несовершеннолетних к преступлению. Подросткам грозит до восьми лет лишения свободы.