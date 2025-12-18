Финал конкурса «Лучший клубный работник области» прошёл в Брянске

2025, 18 декабря 10:40

Финал конкурса «Лучший клубный работник области» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

16 декабря во Дворце культуры БМЗ Центра «Народное творчество» в Брянске прошёл финал конкурса профессионального мастерства «Лучший клубный работник Брянской области». В творческом состязании участвовали представители культурно-досуговых учреждений Брасовского, Брянского, Климовского, Трубчевского районов и Жуковского муниципального округа. Они поразили зрителей и жюри яркими выступлениями.

Право называться лучшим клубным работником региона завоевала менеджер по культурно-массовому досугу Новосельского поселенческого культурно-досугового центра Антонина Коваленко. Всех финалистов наградили дипломами и ценными призами.