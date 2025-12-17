Брянские стражи порядка выявили факт присвоения 118 тысяч рублей выручки директором магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась директор магазина самообслуживания в Жуковском районе. При проведении ревизии в торговой точке была выявлена недостача 118 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска разбирались в обстоятельствах хищения и пришли к неожиданному выводу. К преступлению оказалась причастна сама директор торгового объекта. 40-летняя жительница Жуковки решила снять с себя подозрения, обратившись в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».