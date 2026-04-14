Брянская самбистка выиграла «бронзу» Кубка мира

2026, 14 апреля 09:43

Брянская самбистка выиграла «бронзу» Кубка мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Ереване прошёл Кубок мира по борьбе самбо. В учебно-спортивном комплексе «Газпром» собрались более 500 представителей 22-х стран.

В весовой категории до 50 килограммов среди женщин в дисциплине «боевое самбо» выступила воспитанница брянской спортивной школы «Торпедо» Ольга Брягиня. Девушка победила представительниц Кыргызстана и Армении. В поединке за выход в финал брянская спортсменка уступила сопернице из Туркменистана. Ольга Брягиня завоевала бронзовую медаль.