Брянская гимнастка завоевал две медали первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
На прошлой неделе в городе Туле прошло первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. Турнир собрал около 100 сильнейших гимнасток из 18 регионов.
Брянская спортсменка Вера Рубина завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Второе место девушка заняла в упражнении на бревне.
Брянская спортсменка представит регион на первенстве России пв Уфе в сентябре 2026 года.
Возрастные ограничения 0+