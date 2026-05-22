Здоровье

Брянская гимнастка завоевал две медали первенства ЦФО

2026, 22 мая 11:47
Брянская гимнастка завоевал две медали первенства ЦФО
Брянская гимнастка завоевал две медали первенства ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Туле прошло первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. Турнир собрал около 100 сильнейших гимнасток из 18 регионов.

Брянская спортсменка Вера Рубина завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Второе место девушка заняла в упражнении на бревне.

Брянская спортсменка представит регион на первенстве России пв Уфе в сентябре 2026 года.

 

