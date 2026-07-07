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Брянская спортсменка выиграла Летний студенческий чемпионат

2026, 07 июля 10:34
Брянская спортсменка выиграла Летний студенческий чемпионат
Источник фото

Брянская спортсменка выиграла Летний студенческий чемпионат.Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Смоленске проходит всероссийский Летний студенческий чемпионат по лёгкой атлетике. В соревнованиях участвуют свыше 50 студенческих команд и более 500 студентов.

Регион представили студенты Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. Накануне в беге на 200 метров  выступила Кристина Карпейкина. Девушка пришла первой и завоевала золотую медаль.

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