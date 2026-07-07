Военные уничтожили 103 вражеских беспилотника над Брянской областью

2026, 07 июля 11:18

Военные уничтожили 103 вражеских беспилотника над Брянской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Брянская область в прошедшие сутки подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 103 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.