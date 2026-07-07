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Криминал

Кражу товаров на 17 тысяч рублей из магазина в Брянске задержали полицейские

2026, 07 июля 12:00
Кражу товаров на 17 тысяч рублей из магазина в Брянске задержали полицейские
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Кражу товаров на 17 тысяч рублей из магазина в Брянске задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратился представитель сетевого магазина Бежицком районе города Брянска. Из торгового зала пропали продукты, средства личной гигиены и бутылки с дорогим алкоголем. Ущерб составил почти 17 тысяч рублей.

Момент преступления попал на записи камер видеонаблюдения. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к краже причастны 38-летняя и 54-летняя жительницы города. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. 

Фигурантки наполнили тележки товарами. На кассе одна из них, оплатила небольшую часть продуктов. С оставшимися товарами они покинули торговый зал. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых правоохранители  проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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