Кражу товаров на 17 тысяч рублей из магазина в Брянске задержали полицейские

2026, 07 июля 12:00

Кражу товаров на 17 тысяч рублей из магазина в Брянске задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился представитель сетевого магазина Бежицком районе города Брянска. Из торгового зала пропали продукты, средства личной гигиены и бутылки с дорогим алкоголем. Ущерб составил почти 17 тысяч рублей.

Момент преступления попал на записи камер видеонаблюдения. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что к краже причастны 38-летняя и 54-летняя жительницы города. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали.

Фигурантки наполнили тележки товарами. На кассе одна из них, оплатила небольшую часть продуктов. С оставшимися товарами они покинули торговый зал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых правоохранители проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.