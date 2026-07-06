Сотрудники спорткомплекса «Брянск» занимаются ландшафтным озеленением

2026, 06 июля 18:07

Сотрудники спорткомплекса «Брянск» занимаются ландшафтным озеленением. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском конкурсе на лучшее благоустройство прилегающих территорий участвует спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск». Аллеи вокруг здания заместителю главы городской администрации Александру Гаврилову показал директор СОКа Григорий Тормышев.

«Больше 15 лет мы непрерывно благоустраиваем свою территорию. Сразу сделали акцент на многолетние растения, с их помощью мы создаём ландшафтное озеленение. Все эти кустарники и деревья достаточно капризные. Но мы терпеливые: где они засыхали, сажали новые, постоянно ухаживаем за растениями», — рассказал Григорий Тормышев.

В конкурсе на лучшее благоустройство прилегающих территорий участвуют школы, детские сады, ДШИ и спортшколы, Дворцы и Дома культуры, библиотеки, парки культуры и отдыха.