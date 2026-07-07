Иностранца брянский суд отправил в колонию из-за смертельного ДТП

2026, 07 июля 09:03

Иностранца брянский суд отправил в колонию из-за смертельного ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 39-летний иностранный гражданин.

Днём 28 января на трассе «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» фигурант за рулём автопоезда Volvo выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток. Грузовик врезался в Kia Rio. 50-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии-поселении и лишил водительских прав на 2 года. Решение не вступило в законную силу.