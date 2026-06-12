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Директор заповедника «Брянский лес» погиб при атаке ВСУ в Суземке

2026, 12 июня 09:08
Директор заповедника «Брянский лес» погиб при атаке ВСУ в Суземке
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Директор заповедника «Брянский лес» погиб при атаке ВСУ в Суземке накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

11 июня ВСУ нанесли удары из артиллерии по посёлку Суземка. Два человека ранены и два – погибли. Один из них — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. 

Александр Николаевич родился 25 июля 1974 года в посёлки Холмечи Суземского района Брянской области. В 1997 году он окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности «инженер лесного хозяйства». Почти 20 лет Александр Никитенков руководил заповедником, боролся за сохранение природы и занимался экологическим просвещением. Одним из последних стал его проект «Спасти самых маленьких», прошедший в начале июня в Брянске.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук и правительство Брянской области выразили соболезнования родным и близким Александра Никитенкова.

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