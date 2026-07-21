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Криминал

Брянские полицейские задержали троих подозреваемых в ограблении прохожего

2026, 21 июля 10:31
Брянские полицейские задержали троих подозреваемых в ограблении прохожего
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Брянские полицейские задержали троих подозреваемых в ограблении прохожего. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель села Толмачево Брянского района. На него напали трое злоумышленников. Они избили мужчину, а затем забрали у него смартфон, золотой перстень и 15 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали 25-летнего и 20-летнего местных жителей, а также их 20-летнего приятеля из Брянска.

Похищенные мобильный телефон и перстень полицейские изъяли у подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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