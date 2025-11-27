Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске

2025, 27 ноября 12:46
Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

В отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Володарского района Брянска.  Несовершеннолетняя дочь женщины потеряла во дворе дома мобильный телефон стоимостью 8000 рублей. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что гаджет подобрал 19-летний житель города Клинцы. В поле зрения правоохранителей до этого момента парень не попадал.  Он извлёк SIM-карту из телефона и стал им пользоваться.

Мужчину стражи порядка задержали. Похищенный мобильный телефон у него изъяли.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже. 

Метки: , ,

Читайте также

Суд отправил брянца в колонию за мошенничество на 12 миллионов рублей
27 ноября 13:26
Суд отправил брянца в колонию за мошенничество на 12 миллионов рублей
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
27 ноября 12:55
Брянский губернатор проехал по новому мосту в Выгоничском районе
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле
27 ноября 12:17
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13430) брянск (6653) ДТП (2611) ГИБДД (2133) прокуратура (1970) уголовное дело (1916) суд (1771) Александр Богомаз (1697) авария (1604) мчс (1417) коронавирус (1272) умвд (979)