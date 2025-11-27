Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске

2025, 27 ноября 12:46

Кражу телефона у ребёнка раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась 37-летняя жительница Володарского района Брянска. Несовершеннолетняя дочь женщины потеряла во дворе дома мобильный телефон стоимостью 8000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что гаджет подобрал 19-летний житель города Клинцы. В поле зрения правоохранителей до этого момента парень не попадал. Он извлёк SIM-карту из телефона и стал им пользоваться.

Мужчину стражи порядка задержали. Похищенный мобильный телефон у него изъяли.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже.